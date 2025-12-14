Scambio Frattesi Thuram | è davvero possibile?

Negli ultimi giorni si è diffusa una voce di mercato riguardante uno scambio tra Frattesi e Thuram, due protagonisti di rilievo nel calcio italiano. La possibile trattativa coinvolgerebbe Juventus e Inter, alimentando discussioni e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Analizziamo le eventuali dinamiche e le implicazioni di questa suggestiva opportunità.

Scambio Frattesi Thuram. Negli ultimi giorni ha preso forma una suggestione di mercato che coinvolge due delle principali rivali del calcio italiano: Juventus e Inter. L’ipotesi riguarda un possibile scambio tra Davide Frattesi e Khephren Thuram, un’idea affascinante sulla carta ma estremamente complessa da realizzare. A fare il punto sulla situazione è stato Tuttosport, che ha analizzato ostacoli e posizioni dei due club. Secondo il quotidiano, l’ Inter potrebbe legittimamente sondare il terreno per valutare l’operazione, soprattutto alla luce delle riflessioni in corso sul futuro di Frattesi. Ilnerazzurro.it

