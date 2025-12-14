Scambio Frattesi Thuram | è davvero possibile?

Negli ultimi giorni si è diffusa una voce di mercato riguardante uno scambio tra Frattesi e Thuram, due protagonisti di rilievo nel calcio italiano. La possibile trattativa coinvolgerebbe Juventus e Inter, alimentando discussioni e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Analizziamo le eventuali dinamiche e le implicazioni di questa suggestiva opportunità.

Scambio Frattesi Thuram. Negli ultimi giorni ha preso forma una suggestione di mercato che coinvolge due delle principali rivali del calcio italiano: Juventus e Inter. L’ipotesi riguarda un possibile scambio tra Davide Frattesi e Khephren Thuram, un’idea affascinante sulla carta ma estremamente complessa da realizzare. A fare il punto sulla situazione è stato Tuttosport, che ha analizzato ostacoli e posizioni dei due club. Secondo il quotidiano, l’ Inter potrebbe legittimamente sondare il terreno per valutare l’operazione, soprattutto alla luce delle riflessioni in corso sul futuro di Frattesi. Ilnerazzurro.it Inter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi - La Juventus potrebbe cedere Khéphren Thuram all'Inter ed in cambio assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale ... sport.virgilio.it

Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - Già in estate Marotta e Ausilio avevano cercato un centrocampista muscolare come Ederson o Kone: ci riproveranno. tuttosport.com

