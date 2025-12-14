Scamacca trascina l’Atalanta la Lazio vince in 9 il Torino torna a sorridere

La quindicesima giornata di Serie A ha regalato emozioni con tre match avvincenti: l’Atalanta si affida a Scamacca, la Lazio conquista tre punti in trasferta nonostante le espulsioni e il Torino ritrova il sorriso. Partite intense e risultati sorprendenti hanno arricchito il weekend di calcio italiano.

Si sono giocate tre partite valide per la quindicesima giornata della Serie A. La Lazio ha espugnato Parma per 1-0, pur giocando in nove uomini a causa delle espulsioni di Zaccagni al 42? e Basic al 78?. La rete di Noslin all’82mo minuto ha fatto volare i biancocelesti, che si sono provvisoriamente issati all’ottavo posto in classifica generale, mentre i ducali rimangono al quartultimo posto e deve stare attenti a non finire nella zona retrocessione. Il Torino è tornato al successo dopo tre sconfitte consecutive e si è rilanciato al tredicesimo posto: 1-0 casalingo contro la Cremonese (che resta in decima piazza) grazie alla rete di Vlasic al 27?, anche se la partita è stata caratterizzata dalla lunga polemica per un calcio di rigore non concesso ai lombardi per un dubbio tocco di mano. Oasport.it

