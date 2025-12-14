Scamacca doppietta da 3 punti | l' Atalanta batte 2-1 il Cagliari e si rilancia Impresa Lazio | vince in 9

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta ottiene una vittoria fondamentale battendo il Cagliari 2-1 grazie a una doppietta di Scamacca, che si dimostra decisivo con un gol di tacco e una scivolata nel finale. La sfida, caratterizzata anche dall'impresa della Lazio in inferiorità numerica, sottolinea la determinazione delle squadre nel proseguo della stagione.

L'Atalanta batte 2-1 il Cagliari. Scamacca con un gol di tacco nel primo tempo e una scivolata all'81' decide il match. Vano il pari di Gaetano al 75'. I nerazzurri salgono così a quota 19 mentre i sardi restano a 14. Xml2.corriere.it

scamacca doppietta 3 puntiAtalanta Cagliari 2-1: doppietta Scamacca decide la sfida - Scamacca protagonista con una doppietta, inutile il gol di Gaetano per i sardi. lifestyleblog.it

scamacca doppietta 3 puntiDoppietta di Scamacca, il Cagliari sconfitto a Bergamo - La Dea passa all'11' con una deviazione di tacco di Scamacca, reazione dei rossoblù. lanuovasardegna.it

scamacca doppietta da 3 punti l atalanta batte 2 1 il cagliari e si rilancia160impresa lazio vince in 9

© Xml2.corriere.it - Scamacca, doppietta da 3 punti: l'Atalanta batte 2-1 il Cagliari e si rilancia Impresa Lazio: vince in 9

Super SCAMACCA con una doppietta + Ederson: Atalanta-Monza 3-0 | Serie A TIM | DAZN Highlights

Video Super SCAMACCA con una doppietta + Ederson: Atalanta-Monza 3-0 | Serie A TIM | DAZN Highlights