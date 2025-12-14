Sbarco nella notte al porto di Reggio | accolti 85 migranti

Nella notte, la nave ONG Louise Michel è arrivata al porto di Reggio Calabria alle 00:30, trasportando 85 migranti. L'arrivo ha suscitato attenzione e ha segnato un nuovo episodio nel flusso di persone che cercano rifugio in Italia. La situazione evidenzia le sfide legate all'accoglienza e alla gestione dei flussi migratori nel territorio.

Questa notte la nave ong Louise Michel è attraccata, intorno alle 00:30, al porto di Reggio Calabria con a bordo 85 migranti. Secondo le prime informazioni della prefettura, provengono, presumibilmente, da Sudan, Eritrea, Etiopia, Malia, Ghana, Senegal, Nigeria, Guinea, Niger, Sud Sudan, Costa.

