Savino Del Bene Volley nella storia | è in finale del mondiale per club

Savino Del Bene Volley conquista la finale del mondiale per club, superando Dentil Praia Clube con un risultato di 3-0. La squadra toscana dimostra grande determinazione e talento, avvicinandosi al prestigioso traguardo internazionale. La partita ha regalato emozioni e spettacolo, confermando il valore e la crescita del club nel panorama mondiale della pallavolo femminile.

Savino Del Bene Volley – Dentil Praia Clube 3-0 (25-23, 26-24, 25-19) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 7, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 3, Antropova 20, Weitzel 4. All.: Gaspari. DENTIL PRAIA CLUBE: Natinha (L1), Macris, Fingall 17, Adenizia 7, Gabi n.e., Juliana, Koleva 3, Michelle 2, Caffrey 16, Monique n.e., Priscilla n.e., Suelen (L2), Milka 5, Milla Christine. All.: Rui Moreira. ARBITRI: Hector Ortiz – Dobromir Dobrev SAN PAOLO DEL BRASILE – La Savino Del Bene Volley continua il suo percorso perfetto al mondiale per club FIVB e conquista l’accesso alla finale grazie al successo per 3-0 sulle brasiliane del Dentil Praia Clube, campionesse del Sud America. Corrieretoscano.it LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: STORICHE!! Prima finale della storia per la Savino Del Bene - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA FINALE E DOVE VEDERLA IN TV 18. oasport.it

