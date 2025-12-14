Sassuolo tutto cuore | fermato sul 2-2 il Milan a San Siro

Il Sassuolo mette il cuore e ferma il Milan sul risultato di 2-2 a San Siro, interrompendo la corsa dei rossoneri e concedendo punti importanti alle rivali in classifica. La partita evidenzia le difficoltà del Milan contro le squadre di medio-bassa classifica, mentre il Sassuolo dimostra determinazione e carattere in un match chiave.

Milano, 14 dicembre 2025 – Un Sassuolo tutto cuore ferma sul 2-2 a San Siro il Milan che, pur portandosi in testa da solo, perde l’occasione di allungare a +3 sul Napoli e conferma le difficoltà contro le medio-piccole, lasciando per strada altri punti importanti dopo il ko contro la Cremonese e il pari contro il Pisa. Un pareggio che arriva al culmine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. In avvio meglio il Milan, che però si fa infilare al 13’ dallo scambio a tre tra Matic, Pinamonti e Koné, il quale fredda Maignan per l’1-0 neroverde. Immediata arriva però la reazione dei rossoneri che, dopo aver sfiorato il pari con due occasioni ravvicinate capitate a Rabiot, lo trova grazie al primo gol in A di Bartesaghi, bravo sbucare alle spalle di Walukiewicz sul rasoterra di Loftus-Cheek e a insaccare l’1-1. Sport.quotidiano.net Sassuolo tutto cuore: fermato sul 2-2 il Milan a San Siro - I neroverdi passano al 13' con la rete di Koné, ma poi i padroni di casa la ribaltano con le prime reti in A di Bartesaghi. sport.quotidiano.net

Sassuolo all heart: AC Milan held to a 2-2 draw at San Siro - The Neroverdi took the lead in the 13th minute with a goal from Koné, but the home side then turned the tables with Bartesaghi's first Serie A goals. sport.quotidiano.net

