Sassuolo Grosso dopo il pari contro il Milan | Bravi tutti Gol di Laurienté? Che giocata

Dopo il pareggio contro il Milan, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato la prestazione della squadra e il gol di Laurienté. L’allenatore ha espresso soddisfazione per l’impegno dei suoi giocatori, evidenziando la qualità della giocata che ha portato al gol. Ecco le sue parole nel post-partita della 15^ giornata di Serie A 2025-2026.

Fabio Grosso, allenatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it

