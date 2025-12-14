Sassuolo Candé prima del match contro il Milan | Dobbiamo alzare il livello al massimo

Fali Candé, difensore del Sassuolo, ha espresso l'importanza di elevare il livello di prestazioni prima della sfida contro il Milan, valida per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026. Le sue parole riflettono la determinazione del team neroverde in vista di una partita cruciale.

Fali Candé, difensore neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it

