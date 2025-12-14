Il confronto tra Sarchioto e Morello rappresenta uno degli incontri di boxe più ambiti in Italia, ma potrebbe rimanere solo un sogno. Giovanni Sarchioto, classe 1995, è considerato uno dei talenti emergenti del pugilato italiano, apprezzato da addetti ai lavori per le sue qualità e il suo percorso professionale iniziato nel 2021.

Giovanni Sarchioto è il pugile che piace agli addetti ai lavori. Maestri, manager e suoi colleghi parlano un gran bene del 28enne romano sin dal suo passaggio al professionismo nel 2021, soprattutto da quando è andato a vincere per ko a Las Vegas due anni fa. Da allora non è riuscito a conquistare il titolo italiano dei medi perché, nonostante fosse stato designato ufficialmente sfidante al titolo, non ha mai trovato avversari che volessero combattere con lui, se non un paio di un livello inferiore nel ranking. Sabato scorso ha vinto a Ferrara il mondiale UBO, sigla non di prim’ordine, diciamo sotto le cinque principali. Ilfattoquotidiano.it

Sarchioto-Morello, il match di boxe che in Italia tutti vogliono ma che probabilmente non si farà: ecco perché - Due pugili italiani di talento, strade diverse e una sfida che il mondo della boxe attende. ilfattoquotidiano.it