Sarà Sanremo stasera su Rai 1 anticipazioni | finale Nuove Proposte e i 30 Big pronti a scoprire le carte

Stasera su Rai 1, il Teatro del Casinò di Sanremo ospita la finale delle Nuove Proposte e l’attesa serata dei 30 Big. Condotta da Carlo Conti, la serata rivela il cast ufficiale del Festival, con i giovani in gara, i Big riuniti per la prima volta e i titoli delle canzoni svelati, segnando un passo fondamentale verso l’inizio dell’evento.

Dal Teatro del Casinò di Sanremo, Carlo Conti conduce la serata che definisce il cast del Festival: giovani in gara, Big riuniti per la prima volta e titoli delle canzoni svelati. Stasera domenica 14 dicembre, in prima serata su Rai 1, dal Teatro del Casinò di Sanremo, subito dopo Affari tuoi va in onda Sarà Sanremo, lo show che rappresenta un momento cruciale verso 76° Festival di Sanremo. Alla guida della serata Carlo Conti, direttore artistico del Festival, affiancato da Gianluca Gazzoli, volto di riferimento del percorso di Sanremo Giovani, andato in onda nelle settimane passate su Rai 2. Sarà Sanremo: la serata che definisce il Festival Sarà Sanremo definirà il cast completo di Sanremo 2026 questa sera infatti i sei finalisti di Sanremo Giovani si esibiranno live, due di loro . Movieplayer.it

Sarà Sanremo 2025: stasera su Rai 1 la finale. E i big annunciano i titoli delle loro canzoni - e scopriremo le Nuove Proposte del Festival 2026 e i titoli delle canzoni dei 30 Big. gazzetta.it