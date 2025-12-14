Sarà Sanremo stasera la sfida dei giovani e le canzoni dei Big

Stasera torna l'appuntamento con Sarà Sanremo, che vede protagonisti i giovani artisti e i cantanti Big. Durante la serata, alcuni talenti avranno l'opportunità di accedere al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, sfidandosi e dimostrando il proprio valore. Solo due di loro riusciranno a conquistare il pass per l'importante manifestazione musicale.

Nella puntata di stasera di Sarà Sanremo i giovani artisti si sfideranno e soltanto due conquisteranno l’accesso al Festival, nella sezione Nuove Proposte, dove si troveranno a competere con altri due cantanti selezionati attraverso Area Sanremo. Mentre i Big presenteranno i titoli delle canzoni che porteranno in gara. Ildifforme.it

