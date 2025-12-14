Sarà Sanremo | sei giovani finalisti si contendono due posti per l’Ariston Conti | Brani che restano nel tempo

Sei giovani talenti si sfidano nella finale di Sanremo, cercando di conquistare i due posti disponibili per l'Ariston. Carlo Conti sottolinea l’importanza di presentare brani che possano durare nel tempo, evidenziando il ruolo centrale della qualità musicale nella manifestazione. Una serata che anticipa l’atteso festival e mette in luce nuove promesse della musica italiana.

Una serata che guarda già all’Ariston, dove – come ha ricordato Carlo Conti in conferenza stampa – l’obiettivo resta quello di proporre “canzoni che possano anche restare nel tempo: la vera forza di Sanremo” L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

sar224 sanremo sei giovaniSanremo 2026, ecco i sei finalisti per Sanremo Giovani. Trionfano i talent con “Amici di Maria De Filippi” (Filippucci, Senza Cri, Antonia) e “X Factor” (Bove) - Antonia, Bove, Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo sono i finalisti di Sanremo Giovani 2026. ilfattoquotidiano.it

sar224 sanremo sei giovaniSanremo Giovani, ecco i sei finalisti: chi arriverà all’Ariston e cosa succede ora - Sono stati scelti i sei finalisti di Sanremo Giovani, tra loro verranno selezionati i due artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston ... amica.it

