Sarà Sanremo le anticipazioni della finale | gli ospiti della serata

Domenica 14 dicembre, il Teatro del Casinò di Sanremo ospiterà la finale di Sanremo Giovani, intitolata

Appuntamento imperdibile domenica 14 dicembre: in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo va in onda la finale di Sanremo Giovani, che prende il nome di Sarà Sanremo. La serata non sarà solo una gara all’ultimo brano, ma anche l’occasione per svelare finalmente il cast completo e i titoli delle canzoni dei Big che calcheranno il palco dell’Ariston a febbraio. Sarà Sanremo, i finalisti per due posti al Festival: le anticipazioni. La 76esima edizione del Festival di Sanremo entra già nel vivo: Sarà Sanremo – serata condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli – rappresenta un passaggio chiave per la kermesse musicale più seguita d’Italia. Dilei.it

Sanremo Giovani 2025: cantanti, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere sulla finale in onda stasera - 30 su Rai 1 ultimo appuntamento con il contest Sarà Sanremo: questa sera conosceremo i nomi degli artisti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival nella sezione Nuove Proposte ... corriere.it