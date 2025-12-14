Sarà Sanremo Carlo Conti sul cast dei big | Quest’anno grande varietà musicale c’è voglia di sperimentare E sul possibile ritorno di Amadeus a Sanremo…

Domenica 14 dicembre, la Rai presenta “Sarà Sanremo”, lo speciale che anticipa il clima del prossimo Festival. Carlo Conti anticipa un’edizione ricca di varietà musicale e sperimentazione, mentre si discute anche di un possibile ritorno di Amadeus come conduttore. Un’anticipazione attesa dagli appassionati di musica e intrattenimento.

Domenica 14 dicembre  la Rai riaccende i riflettori su  Sarà Sanremo, lo speciale che anticipa il clima del Festival. Dal prestigioso Teatro del Casinò di Sanremo, Carlo Conti affiancato da Gianluca Gazzoli guiderà il pubblico in una serata decisiva. Al centro dell’evento, la finale dedicata alle  Nuove Proposte, vero laboratorio di talenti emergenti. Spazio anche ai protagonisti assoluti della musica italiana: i 30 artisti in gara tra i Big. Per loro sarà il primo momento ufficiale di incontro con il pubblico. Durante la serata verranno annunciati i titoli dei brani che ascolteremo a febbraio. Superguidatv.it

