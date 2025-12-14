Sarà Sanremo 2025 | questa sera 14 dicembre la finale nuove proposte e i 30 big in gara

Stasera, 14 dicembre, su Rai1 va in onda la finale del 76° Festival di Sanremo, con la conclusione della gara delle nuove proposte e dei 30 big in gara. La serata, che chiude questa edizione, vedrà i protagonisti sfidarsi per conquistare il pubblico e il prestigioso palco dell'Ariston.

Sarà Sanremo andrà in onda stasera, domenica 14 dicembre, in prima serata su Rai1, per completare il quadro del 76° Festival di Sanremo con la finale di Sanremo Giovani. Alla conduzione della serata ci sarà Carlo Conti, affiancato da Gianluca Gazzoli, che ha seguito il percorso dei giovani artisti dall' 11 novembre durante le cinque puntate di Sanremo Giovani su Rai2, tra duelli, esibizioni e eliminazioni. Titoli delle canzoni e percorso delle Nuove Proposte. Durante la serata verranno svelati per la prima volta i titoli delle canzoni in gara al Festival, con un approfondimento su cosa rappresentano per ciascun artista.

Sarà Sanremo 2025: stasera su Rai 1 la finale. E i big annunciano i titoli delle loro canzoni - e scopriremo le Nuove Proposte del Festival 2026 e i titoli delle canzoni dei 30 Big.