Sarà Sanremo 2025 | lo show su Rai 1 con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli

Sanremo 2025 si avvicina, portando con sé entusiasmo e aspettative. Il nuovo show su Rai 1, condotto da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, promette di coinvolgere il pubblico con anticipazioni, artisti, finalisti e le novità della prossima edizione del Festival. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e talenti emergenti.

© Tpi.it - Sarà Sanremo 2025: lo show su Rai 1 con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli . Cantanti, finalisti, Festival, Nuove Proposte, vincitori, chi sono, anticipazioni, Big, canzoni, titoli, streaming. Sarà Sanremo 2025 è l'appuntamento in prima serata su Rai 1 di oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 21.20 con la conduzione di Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. Assisteremo alla finalissima di Sanremo Giovani, con la quale si decreteranno i due vincitori che accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026. In più ci saranno tutti e 30 i Big in gara, che presenteranno per la prima volta il titolo della loro canzone.