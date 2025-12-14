Sarà Sanremo 2025 chi sono i vincitori | chi ha vinto e va tra le Nuove Proposte

Ecco i vincitori di Sarà Sanremo 2025, che accederanno tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. La finale, condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, si è svolta questa sera su Rai 1, determinando i giovani artisti emergenti che avranno l'opportunità di partecipare alla prossima edizione del festival.

. Chi sono i vincitori di Sarà Sanremo 2025, che accedono tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026? La finale, condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, è andata in onda su Rai 1 questa sera, 14 dicembre. I vincitori sono . In aggiornamento Chi sono i sei  finalisti  di Sarà Sanremo 2025? Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Questo il responso della Commissione musicale (diverse sfide si sono concluse sul filo di lana, dato il livello artistico dei ragazzi in gara) composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Tpi.it

Noemi - Se t'innamori muori (Official Video - Sanremo 2025)

