Sara Di Vaira gela Fabio Canino dopo la bocciatura a Paolo Belli | Penso di capire più di te

Durante una recente puntata di Ballando con le Stelle, tensioni tra i giudici sono emerse dopo la bocciatura di Paolo Belli. Sara Di Vaira ha risposto a Fabio Canino con fermezza, sottolineando la propria opinione e creando un momento di confronto tra i giudici. La dinamica ha suscitato attenzione tra i telespettatori, evidenziando le diverse opinioni in gara.

Fabio Canino boccia Paolo Belli a Ballando con le stelle: "Non è un'esibizione da semifinale". Sara Di Vaira lo gela: "Penso di capire un po' più di te". Scontro aperto sulla competenza tecnica. Anche Carolyn Smith contro la giuria. Fanpage.it

Sara di Vaira ha un compagno?/ L’amore per Massimo dopo la rottura con l’ex calciatore Marco del Vecchio - Forse non tutti sanno che la vita privata e sentimentale di Sara Di Vaira, ballerina e opinionista tecnica di Ballando con le Stelle, è stata piuttosto movimentata e turbolenta. ilsussidiario.net

