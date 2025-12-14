Sara Di Vaira gela Fabio Canino dopo la bocciatura a Paolo Belli | Penso di capire più di te
Durante una recente puntata di Ballando con le Stelle, tensioni tra i giudici sono emerse dopo la bocciatura di Paolo Belli. Sara Di Vaira ha risposto a Fabio Canino con fermezza, sottolineando la propria opinione e creando un momento di confronto tra i giudici. La dinamica ha suscitato attenzione tra i telespettatori, evidenziando le diverse opinioni in gara.
Fabio Canino boccia Paolo Belli a Ballando con le stelle: "Non è un'esibizione da semifinale". Sara Di Vaira lo gela: "Penso di capire un po' più di te". Scontro aperto sulla competenza tecnica. Anche Carolyn Smith contro la giuria. Fanpage.it
Sara Di Vaira gela Fabio Canino dopo la bocciatura a Paolo Belli: “Penso di capire più di te” - Fabio Canino boccia Paolo Belli a Ballando con le stelle: “Non è un’esibizione da semifinale”. fanpage.it
Sara di Vaira ha un compagno?/ L’amore per Massimo dopo la rottura con l’ex calciatore Marco del Vecchio - Forse non tutti sanno che la vita privata e sentimentale di Sara Di Vaira, ballerina e opinionista tecnica di Ballando con le Stelle, è stata piuttosto movimentata e turbolenta. ilsussidiario.net
6,264 ??? · 106 ??? | #BallandoConLeStelle, vince Lasse L. Matberg in coppia con @Sara Di Vaira... ma i nostri inviati speciali, PASCAL VICEDOMINI e Anna pettinelli... continuano a stuzzicarsi! #LaVitaInDiretta | La vita in diretta - facebook.com facebook
Domani Sara Di Vaira tornerà a ballare: si esibirà col ballerino per una notte, Pierluigi Pardo. La puntata di #BallandoConLeStelle si aprirà con lo spareggio tra Andrea Delogu, Magnini e Bella: 2 rientreranno in gara e 1 coppia verrà eliminata. A fine puntata u x.com
Platinette, che imbarazzo. E’ successo sotto gli occhi di tutti