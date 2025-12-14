Sant' Egidio prepara il ' Pranzo di Natale' | dove e come aiutare

Durante il periodo natalizio, Sant'Egidio organizza il 'Pranzo di Natale', un'occasione per condividere e sostenere chi si trova in difficoltà. L'iniziativa invita a riflettere sul valore della solidarietà e della comunità, offrendo un gesto concreto di aiuto e di vicinanza a chi desidera sentirsi parte di un gesto di umanità.

C'è un'attesa che nel tempo di Natale si risveglia un po' in tutti e che rivela quella sete di famiglia, di tavola comune, di essere qualcuno amato dagli altri, che si sente sempre più forte in un tempo di dispersione e aggressivo come quello che si respira in questa stagione della storia. Ci. Pisatoday.it Sant’Egidio prepara il Pranzo di Natale a Livorno, dove e come aiutare - E’ questa l’aria che fa respirare la Comunità di Sant’Egidio, che organizza il pranzo di Natale per il 25 dicembre, alle ore 12, nei locali adiacenti alla chiesa di San Giovanni Battista, in centro, e ... livornopress.it Sant’Egidio, lunedì pranzo di Natale al carcere di Benevento - Continua la tradizione del pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nel carcere di Benevento. msn.com

Sant’Egidio prepara il Pranzo di Natale a Livorno, dove e come aiutare - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Corridoiumanitari Sant’Egidio. A #Fiumicino 122 rifugiati #11dicembre #Tv2000 @tg2000it @santegidionews x.com

Bari, la Comunità di Sant'Egidio prepara il pranzo di Natale per i più poveri: invitati in 120

Video Bari, la Comunità di Sant'Egidio prepara il pranzo di Natale per i più poveri: invitati in 120 Video Bari, la Comunità di Sant'Egidio prepara il pranzo di Natale per i più poveri: invitati in 120