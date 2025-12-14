Sant' Egidio prepara il ' Pranzo di Natale' | dove e come aiutare

In vista del Natale, Sant'Egidio si prepara a organizzare il tradizionale 'Pranzo di Natale', un momento di condivisione e solidarietà rivolto a chi si trova in difficoltà. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire i valori della famiglia e dell’amore condiviso, offrendo un sostegno concreto a chi necessita di vicinanza e calore durante questa festività.

C'è un'attesa che nel tempo di Natale si risveglia un po' in tutti e che rivela quella sete di famiglia, di tavola comune, di essere qualcuno amato dagli altri, che si sente sempre più forte in un tempo di dispersione e aggressivo come quello che si respira in questa stagione della storia.

VITA ASSOCIATIVA Anche quest'anno la Comunità di Sant'Egidio di Lecce è al lavoro per preparare il tradizionale Pranzo di Natale con i poveri, i senza fissa dimora, i migranti, le famiglie in difficoltà e gli anziani soli. (di don Emanuele Tramacere) - facebook.com facebook

