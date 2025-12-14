Santa Maria Salome a Veroli restituite due statuette rubate nel 2007

Il 13 dicembre 2025, i Carabinieri hanno restituito alla Basilica Concattedrale di Santa Maria Salome a Veroli due statuette di angeli portacandele in bronzo del XVII secolo, trafugate nel 2007. L'evento rappresenta un importante passo nella tutela del patrimonio culturale locale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Nella mattinata del 13 dicembre 2025 i carabinieri hanno ufficialmente restituito alla Basilica Concattedrale di Santa Maria Salome, a Veroli, una coppia di angeli portacandele in bronzo del XVII secolo, rubati nel 2007 dalla stessa Basilica. L’evento celebrativo è stato presieduto. Frosinonetoday.it Veroli, torna alla cattedrale la coppia di angeli in bronzo rubata nel 2007 - Le opere d'arte sono state rintracciate dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in Belgio e sono tornate in Ciociaria ... rainews.it

