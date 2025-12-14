Sanremo svelati i titoli delle canzoni dei BIG in gara
Sono stati ufficialmente annunciati i titoli delle canzoni dei trenta Big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. La manifestazione, tra i più attesi eventi musicali italiani, conferma la sua tradizione di innovazione e spettacolo, attirando l'attenzione di pubblico e media.
Sanremo, svelati ufficialmente i titoli dei brani dei trenta BIG in gara al Festival. Il Festival di Sanremo torna a far parlare di sé con la sua 76ª edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Come ogni anno, il palco del Teatro Ariston si prepara ad accogliere artisti, canzoni e storie che accompagneranno l’Italia per cinque serate di spettacolo e emozioni. Sanremo non è solo musica: è un rito collettivo, un appuntamento in cui generazioni diverse si incontrano, si confrontano e condividono melodie e parole che restano nella memoria. Leggi anche Il figlio di Pier Silvio Berlusconi trionfa, ecco in quale disciplina Nel corso della serata speciale “Sarà Sanremo”, in programma il 14 dicembre 2025, durante la quale il pubblico ha scoperto finalmente i nomi delle canzoni che saliranno sul palco dell’Ariston. 361magazine.com
Area Sanremo 2025, Mazzariello e il trio composto da Soniko, Blind & El Ma parteciperanno al prossimo Festival della canzone italiana Si sono concluse le audizioni di Area Sanremo 2025, sul sito areasanremo.it sono stati svelati i nomi dei dieci vincitori di q - facebook.com facebook