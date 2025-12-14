Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva a Seltsam | L’affetto dei fan mi emoziona fino alle lacrime Per me il Teatro Ariston è casa seguo le orme dei cantautori che mi hanno preceduto

Il giovane artista romano Seltsam è tra i finalisti di Sanremo Giovani 2025, grazie al suo brano Scusa Mamma. Conosciuto al grande pubblico soprattutto per i contenuti virali su TikTok, Seltsam porta ora la sua musica sul palco della prestigiosa manifestazione. La canzone è un omaggio sincero alla figura materna, in cui il cantante esprime gratitudine piuttosto che chiedere scusa per qualche marachella. Il testo racconta il sostegno ricevuto nel perseguire i propri sogni, spesso lontani dalle aspettative familiari. Con un tono dolce e leggermente malinconico, Seltsam riesce a trasmettere emozioni autentiche.

