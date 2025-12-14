Sanremo 2026 svelati i titoli e di cosa parlano le canzoni dei 30 Big in gara
A dieci settimane dall’inizio di Sanremo 2026, sono stati svelati i titoli e i temi delle canzoni dei 30 Big in gara. La manifestazione si terrà dal 24 al 28 febbraio, in concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, alimentando l’attesa per questa edizione ormai prossima.
Sanremo, 14 dicembre 2025 – Mancano dieci settimane al Festival di Sanremo 2026 – la rassegna si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio, visto che il resto del mese sarà occupato dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 – e l’attesa comincia ad essere trepidante. Dopo l’annuncio da parte di Carlo Conti dei nomi dei 30 Big, lo stesso conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha reso noti anche i titoli delle canzoni in gara. Le canzoni. "Sarà un’edizione molto varia. Ci saranno brani rock, commistioni con il genere latino, il rap, il pop classico, le ballate, il cantautorato, la leggerezza intelligente e l’ironia. Quotidiano.net
Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026
