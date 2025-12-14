Sanremo 2026 svelati i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara

Ecco i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026, svelati durante l’evento Sarà Sanremo, che ha anche decretato i nomi delle Nuove Proposte. La manifestazione si prepara a tornare con nuovi artisti e brani, offrendo un’anticipazione delle emozioni che caratterizzeranno questa edizione.

Ecco tutti i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026, presentati nel corso di Sarà Sanremo, serata che comprende la finale di Sanremo Giovani che decreta i nomi delle Nuove Proposte. Nel corso della finale di Sarà Sanremo, saranno svelati dagli stessi artisti i titoli delle 30 canzoni che faranno parte del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. La consueta passerella con piccole anticipazioni riguardo ai temi dei brani, per lo più d'amore. C'è molta curiosità per questo mosaico che il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha creato per dare un quadro più sfaccettato possibile della musica italiana odierna.

