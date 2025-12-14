© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Raf in gara con Ora e sempre

Raf, cantautore tra i più acclamati e padre del pop in Italia, sarà in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e sempre. Raf, cantautore tra i più acclamati e padre del pop in Italia, sarà in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo, la sua quinta partecipazione alla kermesse e lo farà con il brano dal titolo Ora e sempre. 40 anni di carriera, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ’80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani che continuano ad essere veri e propri evergreen cantati anche dalle nuove generazioni. Spettacolo.eu

