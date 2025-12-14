Sanità ecco i fondi regionali

Un nuovo pacchetto di risorse regionali è stato destinato al territorio imolese, con l’obiettivo di potenziare i servizi di sanità, welfare e garantire una maggiore sicurezza dei farmaci. Questi fondi rappresentano un importante intervento per migliorare l’assistenza sanitaria e rafforzare le infrastrutture locali, rispondendo alle esigenze della comunità.

Un pacchetto di risorse che rafforza sanità, welfare e sicurezza dei farmaci arriva sul territorio imolese. La Giunta regionale ha infatti deliberato una serie di stanziamenti che, complessivamente, superano i 3,8 milioni di euro, con l’obiettivo di consolidare i servizi sanitari, sostenere le famiglie impegnate nella cura e potenziare attività strategiche come la farmacovigilanza. Circa 3,65 milioni andranno all’Ausl per coprire costi rilevanti come quelli per i fattori della coagulazione del sangue, a finanziare prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario, a sostenere la formazione universitaria degli operatori del Servizio sanitario regionale, a qualificare i servizi di pronto soccorso e a compensare i maggiori oneri legati alla mobilità passiva interregionale. Ilrestodelcarlino.it Fondi della sanità per finanziare l’Arpa, Corte dei conti ribadisce: «È illegittimo» - La Corte dei conti dell’Umbria ha confermato l’illegittimità del finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale attraverso i trasferimenti dal Fondo sanitario regionale e ... umbria24.it

Ilrestodelcarlino.it - Sanità, ecco i fondi regionali