San Vincenzo | ' Wander and Pick a primavera 35mila tulipani coloreranno il paese

A San Vincenzo, la primavera porta con sé un suggestivo spettacolo floreale: 35.000 tulipani coloreranno il paese, creando un paesaggio incantato. L'evento

Fioriranno a primavera e coloreranno il paese in modo suggestivo, restituendo un'immagine unica di San Vincenzo, in grado di attrarre turisti e visitatori. Hanno preso il via giovedì scorso, in zona Santa Costanza, le operazioni di messa a dimora di circa 35mila bulbi di tulipani rari. Tra la. Livornotoday.it

Piantati a San Vincenzo 35.000 bulbi di tulipani rari per il progetto Wander and Pick. Un parco biologico che unisce bellezza, ricerca scientifica e partecipazione. Apertura prevista tra marzo e aprile - facebook.com facebook