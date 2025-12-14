San Vincenzo | ' Wander and Pick a primavera 35mila tulipani coloreranno il paese

A San Vincenzo, la primavera porta con sé un suggestivo spettacolo floreale: 35.000 tulipani coloreranno il paese, creando un paesaggio incantato. L'evento

Fioriranno a primavera e coloreranno il paese in modo suggestivo, restituendo un'immagine unica di San Vincenzo, in grado di attrarre turisti e visitatori. Hanno preso il via giovedì scorso, in zona Santa Costanza, le operazioni di messa a dimora di circa 35mila bulbi di tulipani rari. Tra la. Livornotoday.it

