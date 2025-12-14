San Giovanni della Croce | Celebrazione del 14 dicembre

Il 14 dicembre si celebra San Giovanni della Croce, figura fondamentale della spiritualità cristiana. La sua vita è un esempio di dedizione e ricerca della perfezione spirituale, lasciando un'impronta duratura nel pensiero religioso. In questa data, si ricorda il suo contributo alla mistica cristiana e alla crescita della fede attraverso la sua opera e testimonianza.

San Giovanni della Croce: Una Vita di Dedizione. San Giovanni della Croce è una delle figure più importanti della spiritualità cristiana, celebrato il 14 dicembre. Nato nel 1542 a Fontiveros, in Spagna, Giovanni è conosciuto per il suo contributo alla riforma dell'Ordine Carmelitano e per i suoi scritti mistici, che hanno avuto un impatto duraturo sulla teologia cristiana. La Canonizzazione di San Giovanni della Croce. Giovanni della Croce è diventato santo per la sua profonda dedizione alla vita spirituale e per le sue opere letterarie che esplorano il rapporto dell'anima con Dio. Le sue opere più celebri, "La notte oscura dell'anima" e "Il cantico spirituale", sono considerate capolavori della letteratura mistica e hanno influenzato numerosi teologi e filosofi. Quotidiano.net

