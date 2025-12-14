Samuele e il suo sogno a Cinque Cerchi

Samuele Angelini, nato nel 1999, si sta affermando come uno dei talenti emergenti del triathlon italiano. Rappresentante delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha dimostrato grande determinazione e talento, puntando a raggiungere traguardi importanti nel panorama internazionale. La sua carriera è in rapida ascesa, con l’obiettivo di conquistare il sogno olimpico.

Samuele Angelini, classe 1999, è oggi uno dei volti più interessanti del triathlon italiano. E' un'atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Maturo ma ancora pieno di "fame". Convinto che i sogni vadano costruiti giorno dopo giorno, con la determinazione che lo ha portato fin qui. Ma la storia del giovane spezzino, prodotto autentico di una famiglia che vive di sport, parte da lontano. È cresciuto respirando la triplice fin da bambino, seguendo il padre nelle gare e imparando presto che passione e disciplina possono camminare insieme. "Ricordo l'ambiente, l'atmosfera. quella zona cambio con tutte quelle bici e quei colori mi appassionava tantissimo.

