Sampdoria | due gare per rimanere sul treno salvezza ma qualcosa sta cambiando
La Sampdoria si gioca le ultime chance di salvezza con due importanti incontri, mentre una leggera svolta sembra profilarsi. Dopo la sconfitta a Palermo, i blucerchiati restano in zona retrocessione, ma segnali di cambiamento indicano una possibile svolta nella corsa alla salvezza.
La Sampdoria ha perso 1-0 a Palermo ed è rimasta in zona retrocessione con 13 punti conquistati in 16 partite, sei comunque nelle ultime quattro, in cui qualcosa sembra comunque cambiato.Sampdoria, media punti migliorata ma non bastaDalla semplice media punti (0,58 nelle prime 12 gare, 1,5 nelle. Genovatoday.it
