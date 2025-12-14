Salvini | Onore a Charlie Kirk un martire della libertà – Il video
Matteo Salvini rende omaggio a Charlie Kirk, definendolo un martire della libertà, in un contesto di riflessione sulle diverse prospettive culturali. L'intervento, accompagnato da un video, si inserisce nel dibattito politico e ideologico attuale, evidenziando le differenze tra i riferimenti culturali di sinistra e destra in Italia.
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "A sinistra hanno come riferimenti culturali Saviano e Francesca Albanese. Per noi c'è Charlie Kirk. Onore a Charlie Kirk, un martire della libertà" così il Ministro Salvini, intervenendo all'evento conclusivo di Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
