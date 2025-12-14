Salvini | libertà di usare i contanti l’Italia non è il Venezuela
Matteo Salvini si pronuncia sul dibattito riguardante l’uso del contante in Italia, sottolineando l’importanza della libertà di scelta nei pagamenti. Il leader della Lega difende la possibilità di utilizzare denaro contante, affermando che l’Italia non si trova in una situazione paragonabile a quella del Venezuela. Un tema centrale nel confronto tra esigenze di sicurezza e libertà individuale.
ROMA, 14 dicembre 2025. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, interviene sul dibattito relativo all'uso del denaro contante. In occasione dell'evento ad Atreju, Salvini ha espresso chiaramente la sua posizione sulle modifiche proposte alla manovra economica. Nessuna giustificazione richiesta. Secondo Salvini, ognuno dovrebbe poter utilizzare i propri soldi come desidera, senza dover fornire spiegazioni sul denaro presente sul conto corrente. Ha sottolineato che in Italia si deve poter scegliere liberamente tra pagamenti in contanti e con carta di credito.
