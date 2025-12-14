Salvini | io e Giorgia amici non riusciranno mai ad allontanarci

Matteo Salvini afferma di mantenere un forte legame di amicizia con Giorgia Meloni, nonostante le pressioni e gli sforzi di alcuni a dividerli. In un discorso a Roma, sottolinea la solidità del loro rapporto e respinge le insinuazioni di dissapori, dedicandosi a ribadire la propria lealtà e l’unità del loro gruppo politico.

Roma, 14 dic. (askanews) – “C’è l’orgoglio di esserci dopo tanti anni: ci provano in ogni maniera a farci litigare, ad allontanare me e Giorgia: giornalisti di sinistra mettetevi l’anima in pace non ci riuscirete mai, amici de La7, del Corriere, di Repubblica, del Fatto quotidiano.ognuno fa il suo mestiere. Prima di governare insieme c’era stima politica reciproca, da tre anni e mezzo c’è qualcosa che va oltre la stima. Con Giorgia c’è amicizia umana e personale che è un collante che va al di là dei programmi elettorali”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo ad Atreju. Ildenaro.it Salvini: io e Giorgia amici, non riusciranno mai ad allontanarci - (askanews) – “C’è l’orgoglio di esserci dopo tanti anni: ci provano in ogni maniera a farci litigare, ad allontanare me e Giorgia: giornalisti di sinistra mettetevi l’anima in pace non c ... msn.com

