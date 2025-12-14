Salvini dal palco di Atreju contro i maranza rompicoglioni E rilancia innalzamento tetto del contante

Durante il raduno di Atreju, Salvini ha affrontato vari temi importanti per la Lega, tra cui la lotta ai

Salvini dal palco di Atreju tocca i principali temi cari alla Lega, dal Ponte sullo Stretto alla lotta ai "maranza", fino alla difesa dell'innalzamento del tetto del contante, che con la manovra potrebbe salire a 10mila euro: "Siamo un paese libero: se uno vuole pagare in contanti deve poter usare i suoi soldi come cavolo vuole senza doversi giustificare. Siamo mica in Venezuela". Fanpage.it

