Il dibattito sul ponte sullo Stretto si accende tra promesse e critiche, trasformandosi in un simbolo di contrapposizione politica. Mentre Salvini assicura l'apertura dei cantieri a ogni costo, Schlein denuncia propaganda, evidenziando le tensioni e le diverse visioni che caratterizzano questa controversa opera infrastrutturale.

Non è più solo un progetto infrastrutturale: il ponte sullo Stretto è diventato il terreno su cui misurare forza, identità e visione politica. Nella stessa domenica di dicembre, a poche ore di distanza, Matteo Salvini ed Elly Schlein tornano a fronteggiarsi a distanza, trasformando l’opera in un. Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Salvini: "Costi quel che costi apriremo i cantieri del Ponte", Schlein attacca: "Altra dose di propaganda"

