Salvini | Cessione Juventus? Elkann faccia quello che vuole La sua famiglia ha già fatto tanti danni… Chiedete agli juventini

Il politico Matteo Salvini commenta la possibile cessione della Juventus, lasciando libertà ad Elkann di agire secondo i propri desideri. Con un tono critico, evidenzia i presunti danni causati dalla famiglia Elkann in passato e invita a interrogarsi con i tifosi bianconeri. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, suscitando reazioni tra i sostenitori e gli addetti ai lavori.

