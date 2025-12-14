Salvini attacca la stampa ad Atreju | I giornalisti di sinistra cercano di dividere me e Meloni ma non ci riusciranno – Video

Durante Atreju, Salvini ha rivolto dure critiche alla stampa, accusandola di tentare di creare divisioni tra lui e Meloni. L’esponente della Lega ha sottolineato l’orgoglio di essere presente e ha affermato che i giornalisti di sinistra non riusciranno a minare l’unità del centrodestra. Un intervento che ha suscitato molte reazioni e commenti.

“C’è innanzitutto l’orgoglio di esserci dopo tanti anni. Ci provano in tutti i modi a far litigare me e Giorgia. Ma amici giornalisti, mettetevi l’anima in pace: non ci riuscirete mai”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sul palco di Atreju. “Da tre anni e mezzo c’è qualcosa che va oltre la stima politica, tra me e Meloni c’è amicizia umana e personale”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Salvini dal palco di Atreju contro i “maranza rompicoglioni”. E rilancia innalzamento tetto del contante - Salvini dal palco di Atreju tocca i principali temi cari alla Lega, dal Ponte sullo Stretto alla lotta ai "maranza", fino alla difesa dell'innalzamento ... fanpage.it

