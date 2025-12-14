Salvini attacca la stampa ad Atreju | I giornalisti di sinistra cercano di dividere me e Meloni ma non ci riusciranno – Video

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante Atreju, Salvini ha rivolto dure critiche alla stampa, accusandola di tentare di creare divisioni tra lui e Meloni. L’esponente della Lega ha sottolineato l’orgoglio di essere presente e ha affermato che i giornalisti di sinistra non riusciranno a minare l’unità del centrodestra. Un intervento che ha suscitato molte reazioni e commenti.

“C’è innanzitutto l’orgoglio di esserci dopo tanti anni. Ci provano in tutti i modi a far litigare me e Giorgia. Ma amici giornalisti, mettetevi l’anima in pace: non ci riuscirete mai”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sul palco di Atreju. “Da tre anni e mezzo c’è qualcosa che va oltre la stima politica, tra me e Meloni c’è amicizia umana e personale”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

salvini attacca stampa atrejuSalvini dal palco di Atreju contro i “maranza rompicoglioni”. E rilancia innalzamento tetto del contante - Salvini dal palco di Atreju tocca i principali temi cari alla Lega, dal Ponte sullo Stretto alla lotta ai "maranza", fino alla difesa dell'innalzamento ... fanpage.it

salvini attacca stampa atrejuAtreju applaude un Calenda scatenato contro Matteo Salvini - Carlo Calenda interviene ad Atreju per parlare delle trattative di pace tra Russia e Ucraina ma attacca Salvini, lo chiama "putinista" e la platea di Atreju risponde con applausi calorosi ... startmag.it

salvini attacca la stampa ad atreju i giornalisti di sinistra cercano di dividere me e meloni ma non ci riusciranno 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini attacca la stampa ad Atreju: “I giornalisti di sinistra cercano di dividere me e Meloni ma non ci riusciranno” – Video

Salvini contro tutti: Conte, voltagabbana senza dignità e Gentiloni mi imbarazza

Video Salvini contro tutti: Conte, voltagabbana senza dignità e Gentiloni mi imbarazza