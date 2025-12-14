Salvini ad Atreju | Con Meloni amicizia che va oltre programmi elettorali

Durante l'evento Atreju, Salvini ha sottolineato la solidità dell'amicizia con Giorgia Meloni, evidenziando come il rapporto vada oltre gli accordi politici e gli attacchi esterni. Un intervento che ha messo in luce la coesione tra i rappresentanti della stessa parte politica, al di là delle divergenze programmatiche.

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Dopo tanti anni e dopo tanti attacchi ci provano in ogni maniera a far litigare me e Giorgia, ad allontanare me e Giorgia. Giornalisti di sinistra mettetevi l'anima in pace, non ci riuscirete mai. Prima di governare insieme c'era stima politica reciproca, da tre anni e mezzo c'è qualcosa di diverso e che va oltre la stima politica, in questi tre anni e mezzo ci siamo conosciuti e posso dire c'è amicizia umana e personale, che è un collante che va al di là dei programmi elettorali", lo ha detto Salvini ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it Atreju 2025, l’intervento di Giorgia Meloni in diretta |«Siamo nati per stupire, no a tentennamenti ma coraggio» - Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. roma.corriere.it

