Salvini ad Atreju | Con Meloni amicizia che va oltre programmi elettorali – Il video

Durante l’evento di Atreju, Salvini ha ribadito la solidità dell’amicizia con Giorgia Meloni, sottolineando come il loro rapporto vada oltre le divergenze politiche e i programmi elettorali. In un discorso carico di determinazione, il leader della Lega ha commentato le recenti tensioni e attacchi, confermando l’importanza della collaborazione tra i due leader.

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Dopo tanti anni e dopo tanti attacchi ci provano in ogni maniera a far litigare me e Giorgia, ad allontanare me e Giorgia. Giornalisti di sinistra mettetevi l’anima in pace, non ci riuscirete mai. Prima di governare insieme c’era stima politica reciproca, da tre anni e mezzo c’è qualcosa di diverso e che va oltre la stima politica, in questi tre anni e mezzo ci siamo conosciuti e posso dire c’è amicizia umana e personale, che è un collante che va al di là dei programmi elettorali", lo ha detto Salvini ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

