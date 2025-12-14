Salvati Lega sull' urbanistica | Rapidi decisi e uniti per lo sviluppo della città

Salvati della Lega sottolinea l'importanza di un approccio rapido, deciso e condiviso per lo sviluppo urbanistico di Pescara. Nel contesto politico e sociale della città, è fondamentale unire le forze per promuovere un piano di crescita sostenibile e innovativo, prioritario per il progresso e il benessere della comunità locale.

Il centrodestra e la città devono essere uniti e rapidi per andare verso uno sviluppo sostenibile dell'urbanistica a Pescara. A dirlo il consigliere comunale e presidente della commissione sviluppo e gestione del territorio Andrea Salvati della Lega, dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Urbanistica, la Lega attacca: «La visione è assente e i privati restano inascoltati» - «In ambito urbanistico sorprende lo stallo della Loggia, che si trova sempre alla rincorsa dei privati, senza una visione delle aree dismesse della città». brescia.corriere.it

