Salvati al largo delle coste reggine 75 migranti sbarcano a Roccella Ionica

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, la Guardia costiera ha soccorso e condotto a terra 75 migranti che si trovavano al largo delle coste reggine, a bordo di una piccola imbarcazione. L'intervento si è reso necessario per garantire la loro sicurezza e prevenire eventuali tragedie in mare.

La Guardia costiera ha tratto in salvo 75 migranti che si trovavano al largo di Roccella ionica, a bordo di una piccola imbarcazione. I migranti soccorsi, come riporta l'Agi, sono tutti di sesso maschile e di nazionalità bengalese ed egiziana. Dopo l'attracco nel porto del comune del Reggino, i. Reggiotoday.it

