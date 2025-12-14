Salvati al largo delle coste reggine 75 migranti sbarcano a Roccella Ionica

Nella giornata di oggi, la Guardia costiera ha soccorso e condotto a terra 75 migranti che si trovavano al largo delle coste reggine, a bordo di una piccola imbarcazione. L'intervento si è reso necessario per garantire la loro sicurezza e prevenire eventuali tragedie in mare.

I migranti soccorsi, come riporta l'Agi, sono tutti di sesso maschile e di nazionalità bengalese ed egiziana. Dopo l'attracco nel porto del comune del Reggino

