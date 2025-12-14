L’Archivio storico di Monza si arricchisce con il Fondo Alfredo Viganò, una collezione di cartoline d’autore che testimoniano oltre un secolo di storia urbana e sociale della città. Donato dall’associazione culturale Novaluna, questo prezioso patrimonio permette di riscoprire e preservare le immagini più significative della Monza di ieri.

Monza, 14 dicembre 2025 – L’Archivio storico di Monza si arricchisce di un tassello prezioso, capace di illuminare oltre un secolo di storia urbana e sociale: il Fondo Alfredo Viganò, donato dall’associazione culturale Novaluna, entra a far parte del patrimonio pubblico. Una raccolta ricchissima, composta da circa 1.600 cartoline, documenti e materiali grafici databili dalla fine dell’ Ottocento ai primi anni Duemila, che permette di sfogliare, quasi come un album di famiglia, la trasformazione della città lungo il Novecento. Il premio di Siviglia . Figura autorevole del panorama culturale e urbanistico lombardo, Alfredo Viganò non fu soltanto un collezionista appassionato. Ilgiorno.it

Saluti dalla vecchia Monza: un secolo di cartoline d’autore nella collezione di Alfredo Viganò donata al Comune - La preziosa raccolta dell’ex sindaco, assessore e urbanista scomparso nel 2019: circa 1. ilgiorno.it