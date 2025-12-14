Domen Prevc si impone ancora una volta nel circuito di Coppa del Mondo di salto con gli sci, conquistando la doppietta a Klingenthal e rafforzando la sua leadership nella classifica generale della stagione 2025-2026.

Salto con gli sci, Domen Prevc fa doppietta anche a Klingenthal e va in fuga nella generale

Domen Prevc si conferma attualmente un gradino sopra al resto del mondo e domina anche gara-2 sul trampolino grande HS140 di Klingenthal in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Quarta vittoria consecutiva (dopo la doppietta a Wisla) per lo sloveno, che scappa via nella classifica generale consolidando il suo pettorale giallo e centrando il successo individuale n.13 della carriera nel circuito maggiore. Il 26enne nativo di Kranj ha dettato legge sul Large Hill tedesco, facendo il vuoto soprattutto nella seconda manche con un salto mostruoso che gli ha consentito di imporsi alla fine con ampio margine dopo aver firmato il miglior punteggio nella prima serie per una stretta incollatura su altri due atleti. Oasport.it

