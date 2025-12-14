Salta dai ponteggi e scappa | evaso un detenuto dal Coroneo

Un detenuto di 31 anni di origine pakistana è evaso dal carcere del Coroneo, saltando dai ponteggi e mettendo in atto una fuga spettacolare. L'uomo ha approfittato di un momento di distrazione per scappare, creando sconcerto tra le forze dell'ordine e suscitando grande attenzione sui fatti avvenuti all'interno della struttura.

© Triesteprima.it - Salta dai ponteggi e scappa: evaso un detenuto dal Coroneo È saltato, come nei film, per atterrare fuori dal carcere del Coroneo e darsi alla fuga. Un detenuto di 31 anni di origine pakistana (K. N., queste le sue iniziali), è evaso dalla casa circondariale di Trieste. I fatti sono avvenuti oggi 14 dicembre. Al momento sono in corso le ricerche del.