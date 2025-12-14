Salerno celebra Santa Lucia e Sant' Aniello | folla di fedeli per la storica processione

Nel cuore del centro storico di Salerno, si è svolta ieri sera la tradizionale processione in onore di Santa Lucia e Sant’Aniello, attirando una vasta partecipazione di fedeli. L’evento rappresenta un momento di profonda devozione e tradizione, mantenendo vivo il legame tra la comunità e le figure religiose patronali.

Gremito di fedeli, ieri sera, il centro storico di Salerno, per la tradizionale processione in onore di Santa Lucia e di Sant'Aniello.

