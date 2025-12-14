Mohamed Salah e il Liverpool stanno vivendo un momento di transizione, segnato da tensioni e incertezze sul futuro. Mentre ieri l'attenzione era concentrata sull'egiziano, l'uomo copertina è stato Ekitike, simbolo di cambiamento e possibili nuove direzioni per il club di Anfield.

© Ilnapolista.it - Salah e Liverpool, il lungo addio: ieri gli occhi erano tutti per lui ma l’uomo copertina è stato Ekitike (Athletic)

Mohamed Salah e il Liverpool sono arrivati a un punto di svolta. Il rapporto tra il campione egiziano e il club di Anfield non è più intoccabile. Le scelte di Arne Slot, l’età che avanza (33 anni) e una nuova struttura offensiva ridisegnano il ruolo di Salah. Per la prima volta dal 2017, Salah non è intoccabile. La sua leggenda ad Anfield non è in discussione, perché nulla può cancellare i gol, i trofei e le immagini lasciate in eredità. Ma la leggenda non garantisce un posto fisso. Lo scrive The Athletic I murales di Anfield raccontano le leggende cui si perdona anche un finale burrascoso. Le strade attorno allo stadio sono decorate da murales dedicati agli eroi del Liverpool, passati e presenti. Ilnapolista.it

Salah e Liverpool, il lungo addio: ieri gli occhi erano tutti per lui ma l’uomo copertina è stato Ekitike (Athletic) - La leggenda di Salah al Liverpool non è in discussione ma qualcosa si è rotto, sabato il lungo saluto ad Anfield Road (The Athletic) ... ilnapolista.it