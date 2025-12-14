Sala Consilina albero di Natale a uncinetto per la solidarietà

A Sala Consilina, l'atmosfera natalizia si arricchisce di un albero di Natale realizzato all'uncinetto, simbolo di creatività e solidarietà. Questa iniziativa coinvolge la comunità, unendo arte e generosità per rendere il centro cittadino più accogliente e solidale durante le festività.

© Cilentoreporter.it - Sala Consilina, albero di Natale a uncinetto per la solidarietà Un'iniziativa natalizia ha preso vita, trasformando il centro cittadino in un vero e proprio inno alla creatività e alla solidarietà. Un imponente albero di Natale, alto circa cinque metri, è stato realizzato con oltre mille mattonelle di lana L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it Sala Consilina, albero di Natale a uncinetto per la solidarietà - Oltre mille "mattonelle" di lana lavorate all'uncinetto, quattro mesi di preparazione e circa cinquecento volontarie coinvolte: sono i numeri dell'originale albero di Natale realizzato a Sala Consilin ... ansa.it

Sala Consilina: al via la terza edizione di “Natale è: Spiritualità, cultura, aggregazione, gioia”, ecco il programma - Le luci del Natale si accenderanno nel cuore del centro storico di Sala Consilina, con le attività organizzate dall’Associazione Arte e Mestieri, che ha elaborato un ricco calendario di eventi per il ... infocilento.it

LINO BANFI OSPITE A SALA CONSILINA IL 28 DICEMBRE Sala Consilina si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: Lino Banfi, uno dei volti più amati del cinema e della comicità italiana, sarà in città domenica 28 dicembre su invito dell’Amm - facebook.com facebook

A Sala Consilina l'albero di natale ecologico e il mercatino dell'usato