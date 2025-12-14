Saelemaekers all’intervallo di Milan-Sassuolo | Penso che possiamo essere pericolosi spostando il pallone

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del primo tempo di Milan-Sassuolo, Alexis Saelemaekers ha commentato le strategie del Milan, sottolineando l'importanza di muovere il pallone per creare occasioni pericolose. Il giocatore rossonero ha analizzato l’andamento della partita al termine del primo tempo della 15ª giornata della Serie A 2025-2026.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Saelemaekers all'intervallo di Milan-Sassuolo: "Penso che possiamo essere pericolosi spostando il pallone"

