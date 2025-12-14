Saelemaekers all’intervallo di Milan-Sassuolo | Penso che possiamo essere pericolosi spostando il pallone
Nel corso del primo tempo di Milan-Sassuolo, Alexis Saelemaekers ha commentato le strategie del Milan, sottolineando l'importanza di muovere il pallone per creare occasioni pericolose. Il giocatore rossonero ha analizzato l’andamento della partita al termine del primo tempo della 15ª giornata della Serie A 2025-2026.
Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it
Milan-Sassuolo 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Sassuolo di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
LIVE Milan-Sassuolo 2-1: sorpasso Milan, doppietta di Bartesaghi - I neroverdi la sbloccano al 13' con Konè grazie ad una super- canalesassuolo.it
Saelemaekers dolorante, intervento da rosso ?? Luca Marelli fa chiarezza sulla decisione - facebook.com facebook
We are the Champ19ns! ? | Sassuolo 0-3 AC Milan | Highlights Serie A