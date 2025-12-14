Sabatini duro | La spinta di Loftus-Cheek è veramente docile Clamoroso errore dell’arbitro

Sandro Sabatini analizza la sfida tra Milan e Sassuolo, evidenziando le difficoltà dei rossoneri e criticando alcune decisioni arbitrali. In particolare, il giornalista commenta la spinta di Loftus-Cheek, definendola “veramente docile”, e sottolinea un errore arbitrale che ha inciso sull’andamento della partita.

